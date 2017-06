Sika – 15 ani de solutii durabile in Romania

„Nomazi” de multa vreme, dupa ce cladirea sa traditionala din zona Pietei Unirii li s-a demolat, pentru a face loc constructiilor de dinainte de 1989, in sfarsit, artistii si iubitorii operetei pot beneficia de foloasele oferite de noul sediu al Teatrului de Opereta, o cladire impunatoare amplasata in vecinatatea edificiilor Bibliotecii Nationale, Tribunalului Bucuresti si … Citeste in continuare »

In Bucuresti, s-a inaugurat la 10 noiembrie a.c. corpul Salii Mari a Teatrului National Bucuresti – I. L. Caragiale Caragiale de catre primul ministru al tarii, dl Victor Ponta. In cele ce urmeaza, dl prof. dr. arh. Romeo Belea face o privire generala asupra acestei lucrari cu un ca­racter aparte pentru Romania. Istoria sau biografia …

„Numai cine nu munceste nu greseste", spune un vechi proverb romanesc. De acest lucru ne-am dat si noi seama dupa publicarea unui articol pe aceasta tema in revista din luna aprilie a.c. In urma reactiei cititorilor s-a cerut o prezentare mai detaliata a ceea ce a insemnat si inseamna ampla lucrare ce se desfasoara la …

In continuarea seriata a descrierii conceptelor care au stat la baza elaborarii cumulate (anii '70 si actualul proiect) a proiectului T.N.B., ne vom ocupa, in acest articol, de zona de desfasurare a spectacolului. In acceptiunea curenta a tipurilor consacrate de relatie intre zona pu­blicului si cea de desfasurare a spectacolului propriu-zis, se disting trei variante: …