ALUPROF: Sistemele de fatada MB-TT50 si MB-SR50N HI+ au primit clasa A+ pentru produsele destinate caselor pasive

Mult prea priceputi in toate! Exista de cand lumea oameni si oameni. Unii mai dotati din punct de vedere intelectual si moral – spre binele nostru – se straduiesc sa faca tot ce pot pentru progresul pe toate planurile al vietii conationalilor sau pentru asigurarea la scara mondiala a unei dezvoltari propice convietuirii echitabile. Altii, veleitarii, se autoinclud intr-o asemenea … Citeste in continuare »

PSC: Pregatirea fortei de munca necesare in sectorul constructiilor Continuam serialul consacrat preocuparilor Patronatului Societatilor din Constructii (PSC) privind modernizarea si eficientizarea activitatii membrilor sai. De aceasta data, ne referim la pregatirea fortei de munca necesara in acest domeniu prioritar al economiei nationale. Interlocutor este dl. Tiberiu Andrioaiei, secretar general al PSC. Redactia: Cum v-a venit ideea implicarii PSC in procesul de ca­lificare … Citeste in continuare »

PSC: Implicarea Patronatului Societatilor din Constructii in proiecte cofinantate FSE, pentru formarea profesionala a angajatilor de pe santierele din Romania Interviu cu Ioana Andreea Vlad, marketing manager PSC, despre calificarea fortei de munca din sectorul constructiilor. Redactia: De unde a venit ideea de a va implica in procesul de calificare a fortei de munca din constructii? Ioana Andreea Vlad: Problema fortei de munca din sectorul constructiilor este destul de veche si bine cunoscuta in domeniu. … Citeste in continuare »