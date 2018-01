IRIDEX GROUP PLASTIC: Maximizarea eficientei forajelor cu produse marca CETCO

Ce repede trec anii! ing. Mihail ERBASU (1942 – 2004) A mai cazut o fila din calendar! O fila cat un an dar una care consemneaza al 7-lea de cand unul dintre constructorii reprezentativi ai breslei ne-a parasit lasand in urma lui tristete si regrete. La 21 iunie 2004 Mihail ErbaSu a trecut in nefiinta pamanteana inaltandu-se spre lumea vesnica, una, poate, mai luminoasa si … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Dan Ilie CRETU S-a nascut la 30 octombrie 1940 in Bucuresti. Dupa absolvirea liceului Ion Neculce, a urmat cursurile Facul­tatii de Cai Ferate, Drumuri si Poduri, Sectia Drumuri si Poduri – Institutul de Constructii Bucuresti, devenind inginer in anul 1971. Activitatea didactica a inceput-o, in acelasi an, la Institutul de Constructii Bucuresti, la Catedra de rezistenta materialelor, ca … Citeste in continuare »

Ne-a parasit inca o personalitate din domeniul constructiilor – dr. ing. col.(r) Felician Eduard Ioan HANN Personalitate marcanta a stiintei si tehnicii romanesti, prin disparitia sa lumea constructorilor din tara noastra sufera o pierdere a unei valori greu de inlocuit. In ultima perioada, dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann a fost presedinte de onoare al Comisiei Nationale Comportarea „In Situ” a Constructiilor, asociatie profesionala al carei fondator este. De altfel, urmarirea … Citeste in continuare »