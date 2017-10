Revista Constructiilor – Septembrie 2017

Rasplata eficientei promotionale: „REVISTA CONSTRUCTIILOR“ – premiata la CONSTRUCT EXPO Pe masura ce trec anii, manifestarile promotionale se „adapteaza“ din mers cerintelor si exigentelor pietei concuren­tiale existente in Europa si in lume. Fenomenul publicitar pune stapanire din ce in ce mai evident pe actiunile, activitatile si moda­litatile de recomandare a produselor, tehnologiilor si serviciilor solicitate de piata constructiilor. Acest lucru ia amploare si in Romania, … Citeste in continuare »

FPSC: Din nou despre certificarea profesionala Am scris cu ceva timp in urma un articol cu titlul “CUI II ESTE FRICA DE CERTIFICAREA PROFE­SIO­NALA A OPERATORILOR DIN CONSTRUCTII?” avand in vedere ca in Romania se vorbeste despre acest lucru de peste cincisprezece – saispre­zece ani. Revin la aceeasi tema si pun, in continuare, aceasta intrebare intru­cat nu am primit niciun raspuns, … Citeste in continuare »

PSC: Despre asociativitate Pe plan international, imediat dupa caderea Zidului Berlinului, multe alte bariere simbolice au cazut, iar in combinatie cu largirea accesului populatiei la Internet, globalizarea a trecut intr-o epoca in care efectele pe care le produce sunt evidente. Unul dintre aceste efecte este ca, intr-o piata globala, micii operatori economici au resurse cu care pot concura, … Citeste in continuare »