ROBOTERR SEWERAGE CONSTRUCTION: Noua tehnologie pentru construirea canalizarilor

Personalitati romanesti in constructii – Mihai COJOCAR (1941 – 2015) Disparuti, dar cu… „urme”! De obicei, in folclorul nostru exista expresia “disparuti fara urma”, prin aceasta a se intelege ca unii dintre noi nu au lasat in existenta lor pamanteana ceva de referinta. In cazul personalitatilor in constructii, rubrica avand caracter permanent in publicatia noastra de specia­litate, sunt inlaturate sensurile expresiei de la inceputul acestor … Citeste in continuare »

Personalitati din constructii – Mihai VOICULESCU S-a nascut la 21 mai 1939, in Ploiesti. Dupa absolvirea liceului I. L. Caragiale din localitate, a urmat Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole – Institutul de Constructii Bucuresti, devenind inginer in anul 1963. Activitatea didactica a inceput-o ca preparator la Catedra de constructii civile, iar ulterior: asistent (1964 – 1970), sef de lucrari … Citeste in continuare »

Sa nu-i uitam pe cei care au fost! Gabriel GHELMEGEANU (1951 – 2015) De cand este lumea si pamantul, oamenii se nasc, traiesc si mor. Ultima faza este cea mai dureroasa pentru cel in cauza dar si pentru cei care l-au cunoscut si apreciat, in masura in care el, om fiind, a insemnat ceva pentru toti cei care l-au inconjurat: familie, prieteni, colaboratori, sefi si subalterni. Important este, … Citeste in continuare »