URSA Romania a lansat pe piata un nou produs: URSA ReFLOC

Personalitati din constructii – Traian Vintila POPP S-a nascut la 22 ianuarie 1933 in Bucuresti. Dupa terminarea Colegiului National Sf. Sava din Bucuresti, a urmat Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole – Institutul de Constructii Bucuresti, pe care a absolvit-o in anul 1956. Intre anii 1956 – 1959, a activat la Institutul de Proiectare Bucuresti, iar intre anii 1959 – 1993, … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Nicolae MANESCU Bine cunoscut, inainte de 1990, ca un specialist deosebit in pro­bleme ingineresti si economice si fiind chiar ministru, Nicolae Manescu a vazut lumina zilei pe 25 octombrie 1925, in comuna Rocsoreni, judetul Mehe­dinti, fiind primul dintre cei 6 baieti ai unei familii de tarani instariti. Tatal, precum si mosii si stramosii lui, au luptat in … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Radu P. VOINEA S-a nascut in Craiova la 24 mai 1923. Dupa absolvirea Liceului Fratii Buzesti din localitate, a urmat (intre anii 1941 – 1946) cursurile Politeh­nicii Bucuresti – Sectia de Constructii, devenind inginer constructor in anul 1946. Activitatea inginereasca a inceput-o la Administratia Porturilor si Cailor de Comunicatii pe Apa – Directia hidraulica, intocmind diferite proiecte pentru … Citeste in continuare »