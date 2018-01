VELUX: Alege solutiile complete pentru ferestrele de mansarda!

Certificarea calificarii tehnico-profesionale a operatorilor economici din constructii. Moment de importanta istorica in procesul de modernizare a conceptiei in domeniul constructiilor Istoria constructiilor din Romania este marcata de momente de o importanta deosebita, care au situat tara noastra in randul statelor cu traditie din Europa, cu rol activ in modernizarea proceselor de construire. Din anul 1832, de pe vremea Regulamentului Organic, ne reamintim cu mandrie de trei evenimente marcante, de prima importanta: 1862 – infiintarea primului … Citeste in continuare »

Planeta Albastra – Marea Mama – Pamantul „Pamantul este leaganul si sursa de existenta a vietii noastre. In mod paradoxal, in numele civilizatiei si al prosperitatii l-am uitat, degradandu-l, pustiindu-l, poluandu-l. Daca omul distruge pamantul din care a fost creat si care-l hraneste, inseamna ca doreste sa se sinucida, ori adevarurile pe care le detine despre sine si natura sunt false.” … Citeste in continuare »

Prea multa minte strica? Dar prea… putina!? Intrebarile din titlu ridica, la randul lor, numeroase alte­le, in functie de situatiile prin care am trecut sau trecem de 22 de ani incoace. Si asta pentru ca Romania a descoperit si are, dupa `90, o grupa aparte a oamenilor in mijlocul carora convietuim. Nu va spun o noutate, ei sunt „baietii destepti”, care fac … Citeste in continuare »