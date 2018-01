Primii speakeri la ArchiTECHture Conference & Expo 2017 in 17 noiembrie 2017 la Cluj-Napoca

Personalitati romanesti in constructii – Mihai NAVODARIU S-a nascut la 2 noiembrie 1930 in Piatra Neamt. Dupa absolvirea, in anul 1949, a Liceului Petru Rares din localitate, a urmat Institutul de Constructii Bucuresti – Facultatea de Constructii Civile si Industriale, devenind inginer in 1953. Inca de cand era student, a fost angajat la IPROMET si la Proiect Bucuresti, avand, ca mentori, pe … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Mihail D. HANGAN (1897 – 1964) Profesorul Mihail Hangan este considerat parintele betonului armat din Romania. S-a nascut in anul 1897 la Botosani. Cursurile primare si cele liceale le-a urmat in orasul natal. In anul 1916 s-a inscris la Scoala Nationala de Poduri si Sosele Bucuresti, transformata, ulterior, in Scoala Poli­tehnica, pe care a absolvit-o in anul 1922. Activitatea a inceput-o … Citeste in continuare »

Omagierea profesiei de constructor Constructorii au fost, sunt si vor ramane reperele sigure ale edificarii vietii concrete, multilaterale, care caracterizeaza fiecare asezare pe acest Pamant. Orice evolutie si existenta se leaga nemijlocit de activitatea de constructii si de slujitorii ei. De aceea, faptul ca tot mai multi autori din tara noastra pun in evidenta, prin lucrarile lor literare, meritele … Citeste in continuare »