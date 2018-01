Arhitectura fara limite (XV)

Personalitati romanesti in constructii – Mioara Beatrice DABIJA S-a nascut la 11 martie 1933 in Sighet. Dupa absolvirea Facultatii de Constructii Civile si Industriale – Institutul de Constructii Bucuresti – in anul 1956, a inceput activitatea inginereasca la Institutul de Pro­iectare pentru Constructii Tipizate Bucuresti. Pana in anul 1991, a detinut, la acest institut, functiile: inginer proiectant, inginer proiectant principal, inginer proiectant specia­list, … Citeste in continuare »

Personalitati din constructii – Adrian RADU S-a nascut la 25 septembrie 1928 in Iasi. Dupa studii la Liceul Internat C. Negruzzi din Iasi si Colegiul C.D. Loga din Timisoara, a urmat Facultatea de Constructii – Institutul Politehnic din Timisoara. S-a transferat, in anul II, la aceeasi facultate a Institutului Politehnic Gh. Asachi din Iasi, pe care a absolvit-o in anul 1951.

Personalitati romanesti in constructii: Ion TECUCI S-a nascut la 8 octombrie 1938 in comuna Susani, judetul Valcea. Dupa terminarea Liceului Mihail Eminescu din Bucuresti, a urmat Facultatea de Hidrotehnica – Institutul de Constructii Bucuresti, pe care a absolvit-o in anul 1961. Activitatea de proiectare a inceput-o la Institutul pentru Planuri de Amenjare si Constructii Hidrotehnice cu 1/2 norma, cealalta jumatate de