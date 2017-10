AZUR: EVRIKA Garaj – super protectie si rezistenta a pardoselii!

Secretele succesului: A VII-a Conferinta Internationala in domeniul podurilor – IABMAS14 In perioada 7 – 11 iulie 2014 a fost organizata la Shanghai – China cea de-a saptea conferinta internationala a uneia dintre cele mai mari asociatii profesionale din lume, in domeniul podurilor – IABMAS14, dupa ce alte sase evenimente asemanatoare au avut loc succesiv, din doi in doi ani, la Barcelona – SPANIA (2002), Porto … Citeste in continuare »

ARACO: Directii de actiune strategica Recent, in noul sediu al Bibliotecii Nationale a Romaniei a avut loc prezentarea raportului de activitate al Comitetului Director al ARACO pe perioada 2011 – 2012, prilej cu care s-a desfasurat si festivitatea de decernare a „Trofeului Calitatii”, eveniment aflat la cea de-a XVI-a editie. Trofeul respectiv ramane in actualitate fiind o dovada a profesionalismului … Citeste in continuare »

Degradarea constructiilor Din pacate, constructiile noastre nu sunt vesnice si indestructibile, ci, din contra, sunt pieritoare si supuse degradarii odata cu trecerea timpului, unele mai incet, altele mai repede, in functie de multe conditii, unele prielnice, altele adverse existentei lor. Printre cele ce contribuie la reducerea duratei de exploatare si de existenta a constructiilor se numara actiunea … Citeste in continuare »