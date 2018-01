CARMEUSE: Infrastructura rutiera in Romania – incotro?

Inginer cu realizari notabile in executia unor importante obiective de investitii, autor de inventii si inovatii, profesor universitar asociat, Iurie Druta a fost, totodata, un bun conducator al societatii SC Hidroconstructia SA. Calitatile sale deosebite: initiativa, tact, obiectivitate, capacitate de sesizare a esentialului, onestitate, dragoste si respect fata de salariati, reprezinta insusiri care il situeaza … Citeste in continuare »

S-a nascut in Craiova la 24 mai 1923. Dupa absolvirea Liceului Fratii Buzesti din localitate, a urmat (intre anii 1941 – 1946) cursurile Politeh­nicii Bucuresti – Sectia de Constructii, devenind inginer constructor in anul 1946. Activitatea inginereasca a inceput-o la Administratia Porturilor si Cailor de Comunicatii pe Apa – Directia hidraulica, intocmind diferite proiecte pentru

S-a nascut la 22 aprilie 1928 in comuna Stoenesti, judetul Olt. A urmat Liceul D. A. Sturdza din Craiova, pe care l-a absolvit in anul 1947, dupa care si-a continuat studiile la Facultatea de Instalatii – Institutul de Constructii Bucuresti – devenind inginer in anul 1951, ca sef de promotie. In invatamantul superior, a fost

S-a nascut la 23 mai 1939 la Vijnita, judetul Storojnet din Bucovina de Nord (in prezent in Ucraina). Dupa absolvirea, in 1955, a Colegiului „Costache Negruzzi" a urmat Facultatea de Constructii de la Institutul Politehnic "Gh. Asachi" Iasi, devenind inginer in anul 1960. Activitatea inginereasca a inceput-o in august 1960, ca inginer proiectant la