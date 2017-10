CASA SOCIALA A CONSTRUCTORILOR: Calitate si siguranta pentru constructori!

Personalitati romanesti in constructii – Nicolae MANESCU Bine cunoscut, inainte de 1990, ca un specialist deosebit in pro­bleme ingineresti si economice si fiind chiar ministru, Nicolae Manescu a vazut lumina zilei pe 25 octombrie 1925, in comuna Rocsoreni, judetul Mehe­dinti, fiind primul dintre cei 6 baieti ai unei familii de tarani instariti. Tatal, precum si mosii si stramosii lui, au luptat in … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Mihai NAVODARIU S-a nascut la 2 noiembrie 1930 in Piatra Neamt. Dupa absolvirea, in anul 1949, a Liceului Petru Rares din localitate, a urmat Institutul de Constructii Bucuresti – Facultatea de Constructii Civile si Industriale, devenind inginer in 1953. Inca de cand era student, a fost angajat la IPROMET si la Proiect Bucuresti, avand, ca mentori, pe

Personalitati romanesti in constructii – Dumitrel FURIS S-a nascut la 3 martie 1944, in comuna Afumati, judetul Dolj. Dupa absolvirea Liceului Fratii Buzesti din Craiova (1961), a urmat cursurile Facultatii de Constructii Civile si Industriale a Institutului de Constructii Bucuresti, devenind inginer in anul 1967. Activitatea tehnica a inceput-o in anul 1967, ca inginer proiectant la Institutul pentru Planuri, Amenajari si Constructii