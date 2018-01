EURO QUALITY TEST: Expertize – Consultanta – Teste laborator constructii

Riscul seismic in constructii. Responsabilitati pentru inginerii constructori Societatea civila din Romania a fost sensibilizata, din nou, in privinta riscului seismic, dupa tragicul accident de la “Colectiv” si dupa ce a fost activata legea 20/1994 prin legea 282/2015 privind riscul seismic RsI, pericol public. Riscul seismic si, implicit, siguranta oamenilor si a constructiilor este o problema in care este implicata intreaga societate a … Citeste in continuare »

Momentul adevarului: Spre „zero infinit"?! Chiar asa! Daca de un an de zile ceea ce facem (sau mai bine zis, nu facem) are un termen deloc laudabil dar perfect adevarat, acela de „munca in zadar", sa nu ne mai miram ca, practic, asta inseamna ceva egal cu… zero! Da, cu „zero" ca sa nu mai punem „paie pe foc" si

Managementul activitatii de constructii-instalatii montaj (Continuare din numarul anterior) In articolul prezentat in nr. 55 (decembrie 2009) al Revistei Constructiilor se preciza faptul ca legislatia actuala din domeniul achizitiilor pu­blice – OG nr. 34/2006 aplicata prin legea nr. 337/2006 – nu prevede in mod expres un principiu de elaborare unitar al intocmirii documenta­tiilor de ofertare si executie a lucrarilor de