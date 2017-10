Expertizarea peretilor din zidarie inramati in cadre in vederea modificarii lor

Personalitati din constructii – Victor GIONCU S-a nascut la 19 august 1933 in Arad. Dupa terminarea Liceului Moise Nicoara din Arad, a urmat Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole – Institutul Plitehnic din Timisoara, pe care a absolvit-o in anul 1957. Activitatea in invatamant a inceput-o la Facultatea de Arhitectura a Institutului Politehnic din Timisoara, pe post de conferentiar, predand … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Mircea MIHAILESCU (1920 – 2006) S-a nascut la 1 octombrie 1920 in Brasov. Dupa terminarea Liceului Andrei Saguna din localitate, a urmat cursurile Facultatii de Constructii din Politehnica Bucuresti, pe care le-a absolvit in anul 1944. Si-a inceput activitatea didactica, in functia de asistent, la disciplina Beton armat (profesor, regre­tatul Mihail Hangan), la Politehnica Bucuresti. Intre anii 1940 – 1952, …

Personalitati romanesti in constructii – Sanda MANEA S-a nascut la 26 iunie 1951 in Bucuresti. Dupa absolvirea Liceului Ion Creanga, a urmat Facultatea de Hidrotehnica – Institutul de Constructii Bucuresti, devenind inginer in anul 1975. Activitatea tehnica a inceput-o la Centrala de Constructii Cai Ferate, Santier 11 Poduri, punct de lucru Metrou Bucuresti, unde a urmarit executia lucrarilor pe santierul Metrou si …