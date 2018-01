FPSC: Ordonanta privind plata defalcata a TVA trece ca „fulgerul” prin guvern si impovareaza mai mult mediul de afaceri

Personalitati din constructii – Iacint MANOLIU S-a nascut la 5 aprilie 1934 in Botosani. Dupa absolvirea Liceului Gheorghe Lazar din Bucuresti, a urmat Facultatea de Constructii Civile si Industriale din cadrul Institutului de Constructii Bucuresti, devenind inginer in anul 1957. Activitatea didactica a inceput-o in anul 1959, ca sef de laborator, la Catedra de geotehnica si fundatii a Institutului de Constructii, … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii: Ion TECUCI S-a nascut la 8 octombrie 1938 in comuna Susani, judetul Valcea. Dupa terminarea Liceului Mihail Eminescu din Bucuresti, a urmat Facultatea de Hidrotehnica – Institutul de Constructii Bucuresti, pe care a absolvit-o in anul 1961. Activitatea de proiectare a inceput-o la Institutul pentru Planuri de Amenjare si Constructii Hidrotehnice cu 1/2 norma, cealalta jumatate de … Citeste in continuare »

Personalitati din constructii – Victor GIONCU S-a nascut la 19 august 1933 in Arad. Dupa terminarea Liceului Moise Nicoara din Arad, a urmat Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole – Institutul Plitehnic din Timisoara, pe care a absolvit-o in anul 1957. Activitatea in invatamant a inceput-o la Facultatea de Arhitectura a Institutului Politehnic din Timisoara, pe post de conferentiar, predand … Citeste in continuare »