HIDROCONSTRUCTIA SA: Proiecte de tara: UN POD? O SOSEA? O CALE FERATA? O HIDROCENTRALA? (I)

Personalitati romanesti in constructii – Mihai NAVODARIU S-a nascut la 2 noiembrie 1930 in Piatra Neamt. Dupa absolvirea, in anul 1949, a Liceului Petru Rares din localitate, a urmat Institutul de Constructii Bucuresti – Facultatea de Constructii Civile si Industriale, devenind inginer in 1953. Inca de cand era student, a fost angajat la IPROMET si la Proiect Bucuresti, avand, ca mentori, pe … Citeste in continuare »

Personalitati din constructii – Rodica ANGELESCU S-a nascut la 22 august 1933 in Brasov. Dupa absolvirea Liceului Scoala Centrala de Fete Bucuresti, in anul 1951, a continuat studiile la Institutul de Constructii Bucuresti – Facultatea de Constructii Civile si Industriale – pe care a absolvit-o in anul 1956. Activitatea inginereasca a inceput-o in anul 1956, la Institutul de Proiectari Energetice Bucuresti, … Citeste in continuare »

HIDROCONSTRUCTIA SA: Un corifeu al hidraulicii romanesti – profesor doctor docent inginer Simion Hancu Nascut in satul Medeleni, comuna Vultureni, judetul Bacau, localitate de bastina care numara la vremea aceea 60 de locuitori. Scoala primara a urmat-o in satul natal intre 1936 si 1942. S-a intamplat ca in vara lui 1942 sa vina la Medeleni o ruda mai indepartata, iar soarta a facut ca, la indemnul invatatorului din comuna … Citeste in continuare »