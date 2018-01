Monumente care plang… (IV). Castelul Plesa – Obarsia de Camp, Mehedinti

Personalitati romanesti in constructii – Adrian POPOVICI S-a nascut la 16 aprilie 1940 in comuna Ciolacu-Vechi, judetul Balti (Basarabia). Dupa absolvirea, in anul 1956, a Liceului Tudor Vladimirescu din Targu Jiu, a urmat cursurile Facultatii de Hidrotehnica din Institutul de Constructii Bucuresti si a obtinut diploma de inginer in anul 1961. Intre 1961 si 1968 a lucrat pe santierele amenajarii hidroenerge­tice a … Citeste in continuare »

HIDROCONSTRUCTIA SA: Un constructor mai putin – ing. Liviu Valer GUTIU Incet-incet, dintre oamenii care au construit Romania moderna, raman tot mai putini. Saracim ca neam si tara si nu stim ce sa punem in loc. Din cand in cand ne aducem aminte de ei, dar uitam ca multi dintre constructorii tarii au fost uniti doar prin saracie. Sarind de la statutul de eroi in miezul …

Personalitati din constructii – prof. univ. dr. ing. Alexandru CIORNEI S-a nascut la 23 mai 1939 la Vijnita, judetul Storojnet din Bucovina de Nord (in prezent in Ucraina). Dupa absolvirea, in 1955, a Colegiului „Costache Negruzzi" a urmat Facultatea de Constructii de la Institutul Politehnic "Gh. Asachi" Iasi, devenind inginer in anul 1960. Activitatea inginereasca a inceput-o in august 1960, ca inginer proiectant la …