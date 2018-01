Personalitati romanesti in constructii – Dionisie GERMANI (1877 – 1948)

Personalitati romanesti in constructii – Romeo Stefan BELEA Oameni de valoare multilaterala au fost si vor mai fi in toate domeniile activitatilor umane destinate prezentului si mai ales viitorului societatilor in care au trudit sau activeaza si in prezent. In Romania, ei, sau mai bine zis o parte dintre ei, au reusit, prin vocatia lor, sa dea tarii si oamenilor sai opere si … Citeste in continuare »

Har si pasiune in proiectarea podurilor – Victor POPA Publicatia noastra a fost, este si va fi intotdeauna sensibila la tot ceea ce profesionistii din domeniul constructiilor au pus in opera, adevarate opere de arta, marturii ale gandirii si executiei unor obiective menite a dainui nemasurat de-a lungul timpului. Un gen aparte de constructii de care Romania, prin structura naturii inconjuratoare, a avut si

Sa nu il uitam pe constructorul Mihail Erbasu… Desi este masurat riguros, timpul trece prea repede in unele situatii, mai ales in cele in care ne raportam la existenta umana. Anul trecut consemnam, din nou, cu regret, dar cu pretuire pentru ceea ce a facut in viata sa pamanteana, faptul ca s-a scurs un deceniu de cand un om, o personalitate in constructii,