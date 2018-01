Revista Constructiilor – Octombrie 2017

Refolosirea in constructii a unor deseuri din polietilen tereftalat Evolutia rapida si permanenta, mai ales in ultimii ani, a stiintei si ingineriei materialelor impune gasirea de noi solutii, respectiv, de noi materiale performante si cu aplicatii multiple. Obtinerea unor materiale durabile si, totodata, economice si ecologice, prin refolosirea/reciclarea unor deseuri sau subproduse, constituie o preocupare de varf in acest domeniu. Reciclarea si/sau refolosirea subproduselor … Citeste in continuare »

Probleme ale interventiilor pe cladiri istorice Bucurestiul isi pierde incet dar sigur cladirile de valoare. Nu ne referim numai la cladirile cu valoare istorica, ci si la cele cu valoare arhitecturala si/sau ambientala. În 1990, dupa teroarea demo­larilor ceausiste, organele competente ale momentului s-au grabit sa introduca, fara nicio strategie, in patrimoniul istoric si arhitectural foarte multe cladiri si zone ale … Citeste in continuare »

„Cainii latra… caravana trece“ Trece mai departe si in cazul nostru, in ciuda celor 7,4 milioane de creduli ca se va intampla ceva bun, in sfarsit, in 2012 si in Romania. Unchii… SAM si UE ne-au blagoslovit in continuare cu democratie pe toata linia. Sa invatam si noi, odata pentru totdeauna, cu ce se… mananca ea. Si mai ales … Citeste in continuare »