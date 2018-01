ROLIFT: De 14 ani la inaltime! (II)

Personalitati de prestigiu – ing. Alfons Oscar Saligny (1853 – 1903) In cele ce urmeaza va supunem atentiei un nou episod din periplul nostru in lumea personalitatilor care, prin activitatea lor, prin complexitatea si performanta operelor realizate, merita sa fie rememorate si in paginile revistei noastre. Acesti oameni tre­buie sa ramana pe mai departe in randul celor care au contribuit la renumele scolii romanesti de constructii. … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Lucian DOGARIU S-a nascut la 21 aprilie 1939 in Arad. Dupa terminarea Liceului Moise Nicoara din localitate a urmat, intre anii 1955-1959, Facultatea de Constructii si Instalatii Hidrotehnice din Institutul de Constructii Bucuresti. De la terminarea facultatii si pana in prezent, a functionat ca cercetator la Institutul de Studii si Cercetari Hidrotehnice Bucuresti (1959-1964), inginer la Institutul … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Mihai NAVODARIU S-a nascut la 2 noiembrie 1930 in Piatra Neamt. Dupa absolvirea, in anul 1949, a Liceului Petru Rares din localitate, a urmat Institutul de Constructii Bucuresti – Facultatea de Constructii Civile si Industriale, devenind inginer in 1953. Inca de cand era student, a fost angajat la IPROMET si la Proiect Bucuresti, avand, ca mentori, pe … Citeste in continuare »