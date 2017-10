ROMFRACHT: Armarea structurala a pardoselilor. Fibre marca Romfracht

Ce repede trec anii! ing. Mihail ERBASU (1942 – 2004) A mai cazut o fila din calendar! O fila cat un an dar una care consemneaza al 7-lea de cand unul dintre constructorii reprezentativi ai breslei ne-a parasit lasand in urma lui tristete si regrete. La 21 iunie 2004 Mihail ErbaSu a trecut in nefiinta pamanteana inaltandu-se spre lumea vesnica, una, poate, mai luminoasa si … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Lucian DOGARIU S-a nascut la 21 aprilie 1939 in Arad. Dupa terminarea Liceului Moise Nicoara din localitate a urmat, intre anii 1955-1959, Facultatea de Constructii si Instalatii Hidrotehnice din Institutul de Constructii Bucuresti. De la terminarea facultatii si pana in prezent, a functionat ca cercetator la Institutul de Studii si Cercetari Hidrotehnice Bucuresti (1959-1964), inginer la Institutul … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Eugeniu MARCHIDANU S-a nascut la 11 septembrie 1940, in satul Berca, judetul Buzau. Dupa terminarea Scolii Profesionale de Constructii si Instalatii din Bucuresti, a urmat cursurile Facultatii de Geologie Tehnica – Institutul de Petrol, Gaze si Geologie Bucuresti, devenind inginer geolog in anul 1967. A inceput activitatea de inginer geolog la Institutul pentru Planuri de Amenajari Constructii … Citeste in continuare »