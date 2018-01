SAINT-GOBAIN RIGIPS: Placi revolutionare pentru pereti si tavane. HABITO® – primul zid din gips-carton

Cei care „construiesc”… viitorul! Proiectul HUB UTCB Faptul ca dupa 1990, si in tara noastra, profesia de constructor are valori noi cerute de competitivitate si exigente in realizarea investitiilor de orice gen inseamna schimbarea mentalitatii si adaptarea la normele proprii economiei concurentiale. Este evident pentru oricine lucreaza in domeniul constructiilor ca, destul de repede, au aparut sisteme noi si performante de masini … Citeste in continuare »

Las-o, ma, ca merge-asa!… Ei bine, se pare ca de putina vreme nu mai merge chiar asa, desi indragita melodie "a hipopotamilor", devenita intre timp un savuros slagar fredonat cu placere de multi dintre noi, mai ales in situatiile ilare ale vietii, nu mai „merge" pentru ca nu duce la nimic in afara de…nimic. Sigur ca „ne-am obisnuit asa",

Nimic despre constructii in luna… electorala! „Lucru bun la noua luni" se spune in folclor. Extinzand afirmatia la viata economico-sociala, situatia nu este de invidiat pentru ca practic intr-un interval de timp mai larg, in cel electoral de exemplu de… 4 ani nu s-a realizat mai nimic din sporovaielile alesilor nostri. Si aceasta se poate demonsta fie si daca retinem ca