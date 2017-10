SOLDEC: Cum, cand si de ce este necesara uscarea unei constructii? Folosirea dezumidificatoarelor profesionale in constructii

Personalitati romanesti in constructii – Aurel IOANOVICI (1888 – 1957) Continuam, cu o noua fila, serialul nostru consacrat persona­litatilor de marca din domeniul constructiilor, pentru a evidentia, inca o data, ca Romania a avut si are oameni de valoare in ceea ce priveste realizarea si in tara noastra a unor edificii industriale si civile la nivelul celor prezente, de-a lungul timpului, in alte parti ale … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Romeo Stefan BELEA Oameni de valoare multilaterala au fost si vor mai fi in toate domeniile activitatilor umane destinate prezentului si mai ales viitorului societatilor in care au trudit sau activeaza si in prezent. In Romania, ei, sau mai bine zis o parte dintre ei, au reusit, prin vocatia lor, sa dea tarii si oamenilor sai opere si … Citeste in continuare »

Sa nu-i uitam pe cei care au fost! Gabriel GHELMEGEANU (1951 – 2015) De cand este lumea si pamantul, oamenii se nasc, traiesc si mor. Ultima faza este cea mai dureroasa pentru cel in cauza dar si pentru cei care l-au cunoscut si apreciat, in masura in care el, om fiind, a insemnat ceva pentru toti cei care l-au inconjurat: familie, prieteni, colaboratori, sefi si subalterni. Important este, … Citeste in continuare »