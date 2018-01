SOLETANCHE BACHY FUNDATII sarbatoreste 25 de ani de activitate in Romania!

Comportarea (in timp) a normativelor De atata amar de ani discutam, analizam, uneori criticam comportarea, in timp, a constructiilor sau/si a materialelor componente ale acestora dar niciodata nu ne-am pus problema (cel putin dupa stirea mea) cum s-au comportat normele tehnice (normative, standarde, directive) in timp, sau mai bine zis cum ne-am comportat noi, cei ce le-am avut tot timpul … Citeste in continuare »

Licitatiile – subzistenta intereselor de grup Toate sunt bune si frumoase in asa-zisa perioada a licitatiilor pentru lucrarile la infrastructura rutiera sau utilitara, exceptand finalul ei, adica purcederea la treaba concreta. De aici incep, asa cum s-a vazut din plin pana acum, „chinurile facerii”, in primul rand pentru viitorii beneficiari, dar si pentru executanti care, surprinsi de amploarea si pretentiile lucrarilor, … Citeste in continuare »

Adio bani, adio investitii! Ce tam-tam se face de cateva luni de zile de catre guvernanti, partide de coalitie, presedinte si alte nulitati profesionale precum ca si in conditiile aplicarii legii privind reducerea salariilor si a altor cheltuieli bugetare vor fi totusi si fonduri (reduse desigur) pentru actiunile de dezvoltare, in principal pentru infrastructura! Iti vine sa razi cu … Citeste in continuare »