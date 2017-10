SOS! Investitiile din Romania in pericol din cauza lipsei de forta de munca in constructii

Personalitati romanesti in constructii – Dan Ilie CRETU S-a nascut la 30 octombrie 1940 in Bucuresti. Dupa absolvirea liceului Ion Neculce, a urmat cursurile Facul­tatii de Cai Ferate, Drumuri si Poduri, Sectia Drumuri si Poduri – Institutul de Constructii Bucuresti, devenind inginer in anul 1971. Activitatea didactica a inceput-o, in acelasi an, la Institutul de Constructii Bucuresti, la Catedra de rezistenta materialelor, ca … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Ion IONESCU (1870 – 1946) S-a nascut la 4 decembrie 1870 in comuna Creata-Lesile, satul Sto­ienoaia, judetul Ilfov. Dupa terminarea, in anul 1889, a Scolii comerciale din Bucuresti, s-a inscris la Scoala Nationala de Poduri si Sosele Bucuresti, pe care a ab­solvit-o in anul 1894. Activitatea inginereasca a inceput-o in acelasi an, la Directia generala a cailor ferate, pentru lucrarile … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Mihai NAVODARIU S-a nascut la 2 noiembrie 1930 in Piatra Neamt. Dupa absolvirea, in anul 1949, a Liceului Petru Rares din localitate, a urmat Institutul de Constructii Bucuresti – Facultatea de Constructii Civile si Industriale, devenind inginer in 1953. Inca de cand era student, a fost angajat la IPROMET si la Proiect Bucuresti, avand, ca mentori, pe … Citeste in continuare »