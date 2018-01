TOP GEOCART: Leica GG04 – Flexibil, Precis, Accesibil

Personalitati din constructii – Gheorghe MARMUREANU S-a nascut la 3 decembrie 1939, in satul Gorghesti, comuna Oncesti, judetul Bacau. Dupa terminarea Liceului George Bacovia din Bacau, a urmat Facultatea de Constructii – Institutul Politehnic Iasi, pe care a absolvit-o in anul 1963. Intre anii 1963-1972, a fost asistent si sef de lucrari la Facultatea de Constructii – Institutul Politehnic Iasi. Pentru … Citeste in continuare »

NE PARASESC SOMITATILE ! Niculae Vladescu (1927 – 2014) Pe zi ce trece vechile generatii ale „slujitorilor" breslei constructorilor spun adio meseriei lor si meleagurilor pamantene, trecand in randul celor disparuti in negura vremurilor. Dupa o munca tenace si o cariera demna de luat in seama, personalitati ale lumii constructiilor isi pun „uneltele" in cui, cum se spune, dupa ce in viata lor au

Personalitati din constructii – Victor POPA S-a nascut la 22 iunie 1942 in comuna Crampoia, judetul Olt. A urmat liceul in Slatina. Desi avea inclinatii artistice spre pictura si muzica, avand o voce frumoasa si fiind talentat la vioara si desen – la indemnul tatalui sau, care remarcase ca stapanea foarte bine matematica si fizica – s-a inscris la Facultatea de