Trofeul Calitatii ARACO: Sediu S+P+2E si sarpanta peste corp existent parter la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Dolj

Personalitati romanesti in constructii – Nicolae MANESCU Bine cunoscut, inainte de 1990, ca un specialist deosebit in pro­bleme ingineresti si economice si fiind chiar ministru, Nicolae Manescu a vazut lumina zilei pe 25 octombrie 1925, in comuna Rocsoreni, judetul Mehe­dinti, fiind primul dintre cei 6 baieti ai unei familii de tarani instariti. Tatal, precum si mosii si stramosii lui, au luptat in … Citeste in continuare »

Si a fost ziua 61… O lacrima indoliata pentru cel ce a fost prof. univ. emerit, academician Panaite Mazilu (21 martie 1915 – 21 mai 2015) Ceea ce spuneam mai inainte, adica „si a fost ziua 61”, nu este o referire la ceva biblic, pentru ca pe pamantul nostru natal un ritual indubitabil este faptul ca locuitorii lui se nasc, traiesc si dispar potrivit unui calendar pe care nu-l stim si poate ca niciodata nu-l vom sti, deoarece el nu este … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Eduard HANGANU S-a nascut la 23 septembrie 1947 in localitatea Codaesti, judetul Vaslui. Dupa terminarea liceului, a urmat cursurile Facultatii de Constructii – Institutul Politehnic din Iasi, deve­nind inginer in anul 1970. Activitatea si-a inceput-o, ca inginer-stagiar, la Institutul de Proiectari Judetene Tulcea, reali­zand proiecte de constructii hidro­tehnice in Delta Dunarii si in judetul Tulcea (retea de … Citeste in continuare »