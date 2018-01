URSA: Tehnologia inovatoare URSA BiOnic. Produse complet reciclabile

Enigma sau adevar! Cifrele „69”. Cod…? Varsta…? Continuitate…? La prima vedere, cele trei cuvinte ne pot pune in incurcatura, neintelegand sensul lor. Ca sa nu plutim in presupuneri, le-am explica oarecum asa: daca-i cod ar putea insemna ca este cheia unei sarade de dezlegat. daca-i varsta este mai simplu pentru ca „69” reprezinta un numar de ani scursi din clepsidra timpului pentru o … Citeste in continuare »

NE PARASESC SOMITATILE ! Niculae Vladescu (1927 – 2014) Pe zi ce trece vechile generatii ale „slujitorilor” breslei constructorilor spun adio meseriei lor si meleagurilor pamantene, trecand in randul celor disparuti in negura vremurilor. Dupa o munca tenace si o cariera demna de luat in seama, personalitati ale lumii constructiilor isi pun „uneltele” in cui, cum se spune, dupa ce in viata lor au … Citeste in continuare »

Neiertator si rece, timpul… trece! Ca vrem sau nu, anii trec neiertator pentru existenta noastra si inaintam in etate, sau, mai clar… imbatranim. De aici si pericolul sa uitam unele lucruri, intamplari, cunostinte si date despre oameni sau ce a insemnat bun sau rau in timpul in care acestia au trait. Insa, momentul final al vietii unuia sau altuia dintre … Citeste in continuare »