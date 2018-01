Proiecte de anvergura si atragerea de fonduri europene la ArchiTECHture Conference & Expo – 17 noiembrie, Cluj-Napoca

Personalitati romanesti in constructii – Dumitrel FURIS S-a nascut la 3 martie 1944, in comuna Afumati, judetul Dolj. Dupa absolvirea Liceului Fratii Buzesti din Craiova (1961), a urmat cursurile Facultatii de Constructii Civile si Industriale a Institutului de Constructii Bucuresti, devenind inginer in anul 1967. Activitatea tehnica a inceput-o in anul 1967, ca inginer proiectant la Institutul pentru Planuri, Amenajari si Constructii … Citeste in continuare »

Pacaleli si… primaveri! O zi a pacalelilor si a… pacalitilor! Asta, in general vorbind, pentru ca in realitate lucrurile nu stau chiar asa. De ce? Pentru ca si intr-o asemenea zi, ca in toate celelalte, viata isi vede de drumul ei, indiferent de prejudecati. Deci, si de 1 aprilie se bucura de viata nou-nascutii, se realizeaza lucruri bune … Citeste in continuare »

Cand bat clopotele… ! 9 ani de la decesul lui Mihail Erbasu In general clopotele bat si in zilele asa-zis negre. Negre pentru ca si ele plang ori de cate ori avem in fata ochilor oameni si decoruri cernite de tristetea pierderii unei vieti ajunsa la capatul ei. Sunt, deci, destule cazuri cand limbile clopotelor ne reamintesc de oameni dragi, de oameni care, pe tot parcursul existentei … Citeste in continuare »