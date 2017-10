Mai putin de o luna pana la ArchiTECHture Conference & Expo 2017!

O propunere concreta pentru cresterea finantarii sectorului de constructii fara marirea gradului de indatorare sau subventii de la stat Pentru majoritatea observatorilor economiei romanesti, cu atat mai mult pentru jucatorii din piata constructiilor, suferinta acestui sector din ultimii 4 ani este atat de evidenta incat nu este nevoie de o analiza stiintifica pentru a fi demonstrata. Incepand cu fina­lul anului 2008, situatia firmelor de constructii a devenit din ce in ce mai grava, in … Citeste in continuare »

Sus cortina! Nu la teatru, pentru ca acolo o asemenea miscare s-ar putea sa aiba loc din ce in ce mai rar din cauza „bunelor intentii" ale guvernantilor privind „prea bunastarea" actorilor, a acestor oameni care se lafaie in huzur datorita veniturilor pe care le incaseaza in urma prestatiei lor scenice… Aici poate guvernul are dreptate daca …

ARACO: Riscuri semnificative pentru sectorul de constructii in 2016! Se impun masuri angajante politic si economic! A. Contextul actual a. Volumul valoric al activitatii in acest sector a crescut in 2015 cu cca 10% raportat la anul 2014. Cresterea in puncte procentuale este aparent semnificativa pentru ca ea se raporteaza la o valoare modesta inregistrata in 2014 si este conjunctural majorata de finalizarea proiectelor din cadrul financiar comunitar 2007-2014 ( n+2). …